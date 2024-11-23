Этот БПЛА может преодолеть до 100 км.

Российские инженеры продолжают развивать малую авиацию в виде дронов. В частности, в войсках отмечают высокую эффективность дрона-камикадзе «Черника-2», выполненного по схеме «летающее крыло» и способного преодолеть до 100 км. При этом в войска поступают две версии этого дрона, которые отличаются только массой полезной боевой нагрузки.

Дроны-камикадзе «Черника-2» сегодня используются подразделениями на Донецком направлении и, в частности, бойцами 110-й бригады 51-й армии. Военные отмечают, что при удачных условиях дрон способен преодолеть до 100 км вглубь территории, контролируемой украинскими военными. При этом большая версия дрона несет на себе полезный груз в виде почти 2,5 кг взрывчатого вещества, способного поразить и военную технику, и укрепления, и личный состав.

«Модель называется «Черника-2». Данный вид крыла поступает в подразделения — до 200 единиц в месяц. Дальность полета «птицы» зависит от уровня сигнала оборудования… Если хороший сигнал — можно пролететь до 100 километров… Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи — до всего долетает» - пишет РИА Новости, ссылаясь на слова бойца с позывным Акаб.

В настоящий момент количество поступающих в войска дроном серии «Черника-1» и «Черника-2» приближается к 200 единицам в месяц. Сама машина выполнена по схеме «летающее крыло» с размахом в 2,2 метра. Крейсерская скорость полета «Черники» составляет почти 60 км/ч, а дальности хода хватает, чтобы преодолеть 100 км пути. Для запуска беспилотника используют специальную катапульту, а потолок полета составляет до 1000 м.