По словам президента, именно эта ракета поразила промышленный комплекс в Днепропетровске, развив скорость до 10 Махов.

Утром 21 ноября 2024-го года ВС РФ ударили по украинскому предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровск. Интерес вызывает не факт поражения военного завода, а средства, которые для этого использовались. Кроме того, многочисленные военные эксперты разбирают последующее заявление президента России Владимира Путина, который прокомментировал нанесенный удар. Дело в том, что по заводу нанесен удар гиперзвуковыми ракетами перспективного комплекса «Орешник», которые даже не попытались перехватить имеющиеся у ВСУ системы ПВО, развернутые неподалеку от одного из основных украинских городов.

В своей речи Путин заявил, что работы над новой ракетой средней дальности стартовали после выхода из договора РСМД в одностороннем порядке американской стороны. Напомним, что этот договор уже не раз продлевался и американцы его покинули во время президентства Дональда Трампа в первый раз. Лидер России также рассказал, что ракета «Орешник» развила скорость в пределах 10 махов, что значительно превосходит имеющиеся у запада аналоги.

Изначально в украинских СМИ разгоняли историю про попадание ракет авиационного базирования, запущенных с Ту-95МС. Позже начали рассказывать про использование ВС РФ для удара межконтинентальных баллистических ракет, но тут их поправили западные союзники, которые высказались, что это не были МБР. Только после выступления Владимира Путина стало известно, что это были баллистические ракеты средней дальности, рассчитанные на поражение целей в радиусе до 5 500 км. При этом в сети появились кадры, дающие возможность предположить, что у ракеты имеется разделяющаяся боевая часть, затрудняющая перехват системами ПВО.