Кир Стармер должен дать незаметлительный ответ.

20 ноября 2024-го года по Курской области был нанесен удар английскими ракетами Storm Shadow. Журналисты и политики закидали премьер-министра Англии Кира Стармера и его секретаря вопросами по поводу эскалации конфликта с РФ. Однако ситуацию с ударами прокомментировали все, кроме официальных британских властей и это вызвало еще больше недоумения и вопросов.

В авангарде заявлений и обвинений в сторону британских властей стоит экс-лидер Лейбористской партии Корбин. Политик в открытую обвинил нынешнего премьера в нарушении британских законов и потребовал наконец дать развернутый ответ по поводу ударов британскими ракетами по российской земле.

«Премьер должен рассказать, наносились ли удары британскими ракетами или нет. Он должен сообщить об этом британской общественности, которая ждёт разъяснений. Он также должен сказать, означает ли эта ситуация, что Британия вошла в состояние войны с ядерной державой» - разглагольствует Корбин.

Также политик заявил, что Стармер похоже опасается давать ответы из-за понимая того, что нарушал закон.

«Если удары были, то наносились они без обсуждения в британском парламенте, тем более без одобрения большинством» - добавляет экс-глава Лейбористской партии.

Стоит отметить тот факт, что британский парламент действительно не давал никаких разрешений на использование дальнобойных ракет по территории РФ. Более того, разрешение украинцы получили только от Вашингтона, что заставляет задуматься о реальном положении Британии в современном мире. Тут стоит добавить и факт того, что для наведения британских ракет использовались американские разведданные, которые были переданы ВСУ.