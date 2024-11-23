А угольная зола – крайне распространенный вид отхода.

Исследователи из Техасского университета в Остине выяснили, что в угольной золе содержится большой процент редкоземельных элементов, которые оттуда можно извлечь. Это довольно серьезное открытие для США, так как их высокотехнологичная промышленность нуждается в подобных ресурсах, но большая часть материалов доставляется из других стран. Речь идет примерно о 75% поставляемых редкоземельных элементов, большая часть которых поступает из КНР, с которой у США сегодня не самые лучшие отношения из-за санкций, введенных против высокотехнологичных китайских компаний.

Как сообщают техасские исследователи, процент содержания редкоземельных элементов в угольной золе варьируется в зависимости от места добычи угля. Сообщается о разбеге от 30 до 70 процентов выделяемых элементов, которые можно использовать в производстве. При этом ученые провели примерную оценку имеющихся запасов отработанного угля и пришли к выводу, что это позволит выработать элементов почти на 9 миллиардов долларов США. При этом в список мест с угольной золой вошли все те свалки, пруды и зарубежные места складирования угольной золы, которые скопились за последние почти 30 лет. В учет подсчетов не вошла зола, которую использовали для производства другого сырья.

Редкоземельные элементы в самих США имеются, но их добыча весьма ограничена и запасы, скрытые в золе, могут представлять серьезный процент от всех имеющихся в Соединенных Штатах запасов. При этом в США активно развиваются отрасли промышленности, требующие большого количества этих элементов в своих технологических цепочках. Например, все современные способы низкоуглеродистой добычи электроэнергии требуют именно редкоземельные элементы в своем составе. Речь идет о солнечных батареях, аккумулятора и магнитах, которые используются в них.

Однако бочка с редкоземельным медом имеет и свою ложку дегтя, которая заключается в том, что технология извлечения элементов из угольной золы требует серьезных исследований и не все из них сейчас можно синтезировать. При этом сроки окончания исследовательских работ учеными из Техаса не сообщаются.