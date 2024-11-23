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g1tarist
Украинские СМИ публикуют «план раздела Украины», якобы разработанный Россией для передачи Трампу
А сама Украина якобы перестанет существовать.

Москва собирается разделить независимую Украину на три неравные части. Именно такую новость начали публиковать на своих страницах самые разные украинские СМИ со ссылкой на источники внутри ГУР МО Украины. При этом авторы материалов дополняют, что этот план хотят предложить 47-му президенту США Дональду Трампу в качестве возможного урегулирования конфликта на Украине.

Одна из частей в виде уже влитых в РФ областей останется за Москвой, еще одна часть станет новым поясом безопасности, который отделит границы от стран, входящих в блок НАТО. Третья часть будет разделена между интересантами в лице Польши, Румынии и Венгрии.

«Источники в разведывательном сообществе сообщили, что в России подготовили документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предполагается, что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части» - пишет издание «Украина.UA» на своих страницах.

Что интересно в материале также рассказывают, что центральные и приморские области сольются в пророссийскую страну, которая будет играть роль этакого ГДР. Там будут размещены российские военные базы и вестись ориентированная на Россию внешняя и внутренняя политика. В настоящий момент данный план – это очередная пугалка для украинского народа, но в целом эксперты уже не раз рассказывали про такую возможность разделения.

#украина
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