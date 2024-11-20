Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Влад Волошин.

Наблюдается активизация штурмовых действий и подготовка к ним со стороны Вооруженных сил России на Запорожском направлении. Речь идет о так называемом Времьевском выступе около Великой Новоселки, на Ореховском направлении и в районе Гуляйполя. Об этом сообщает спикер оперативного командования «Юг» вооруженных формирований Украины Волошин. При этом военный отмечает увеличивающееся количество артиллерийских обстрелов и активность фронтовой авиации ВС РФ.

Как отмечает спикер ОК «Юг» ВСУ, российские войска начали более активно готовиться к штурмовым действиям на Ореховском направлении и возле города Гуляйполе. Одновременно продолжаются попытки охвата Великой Новоселки по которой идет снабжение Курахово. Напомним, что Кураховский укрепрайон постепенно оказывается в окружении российской армии и снабжение туда идет по узкому «бутылочному горлышку», которое и собираются окончательно перекрыть.

«То есть враг продолжает не только обстрелы, но и штурмы. Они проходят небольшими группами пехоты от 5 до 10 человек, но для доставки и поддержки действий применяются ББМ. На остальных направлениях, Гуляйпольском и Ореховском, враг готовится к штурму — пополняет боезапас и инженерную разведку, а также пытается провести разведку боем» - заявляет Волошин.

Несмотря на заявления спикера, ряд военных экспертов предполагает, что ВС РФ не собираются освобождать Запорожскую область в текущий момент. Более того, считают, что это попытка отвлечь и так растянутые силы ВСУ, чтобы ослабить оборонительные возможности украинцев и отвлечь внимание с Покровского направления. Красноармейское направление сейчас считается одним из самых «горячих» в зоне Спецоперации и обе стороны стараются получить преимущество, чтобы остановить или наоборот выбить войска другой стороны.