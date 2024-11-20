Но подробностей о чипах пока нет.

Возможно, скоро на рынке появятся смартфоны с процессорами от AMD. Компания уже обсуждает эту возможность с производителями устройств. Пока что о характеристиках новых чипов информации нет, но перспектива вполне реальна.

По информации издания Smartphone Magazine, которое ссылается на Yahoo, AMD рассматривает возможность выхода на рынок смартфонов. Это будет новым шагом для компании, ранее не занимавшейся производством мобильных процессоров.

Стоит отметить, что в индустрии уже есть примеры, когда компании, традиционно производящие чипы для ПК, начинали работать с мобильными устройствами. Например, Qualcomm уже давно укрепляет свои позиции на рынке ПК, а Nvidia в сотрудничестве с MediaTek разрабатывает SoC для компьютеров. Даже Intel когда-то делала попытки создать процессоры для смартфонов.

AMD также имеет некоторый опыт в смежных областях. Например, Samsung уже несколько лет использует графические ядра AMD в своих процессорах Exynos.

Пока что неизвестно, есть ли у AMD готовые прототипы новых процессоров для смартфонов, но факт переговоров может указывать на серьезные намерения компании расширить своё присутствие на рынке.