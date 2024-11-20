Nike осваивает современные технологии.

Компания Nike представила новую модель кроссовок - Nike Air Max 1000, созданных с использованием 3D-печати. Эта инновация стала возможной благодаря сотрудничеству с немецкой компанией Zellerfeld, которая специализируется на производстве обуви с помощью 3D-технологий с 2015 года.

Новинка была впервые показана на мероприятии ComplexCon 2024 в Лас-Вегасе. Особенностью модели Nike Air Max 1000 является воздушная подушка в области пятки, которая обеспечивает мягкую амортизацию. Кроме того, кроссовки оснащены дышащими тканями и имеют подошву, напечатанную в форме сот, что способствует лучшей амортизации.

Одной из уникальных особенностей является возможность индивидуальной подгонки размера. Перед изготовлением кроссовок размер стопы покупателя сканируется, что позволяет создать обувь, идеально подходящую именно ему. Пока что информация о дате начала продаж Nike Air Max 1000 не разглашается.