Об этом сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС.

Напряжение в мире нарастает и в прессе не раз мелькали рассуждения о начале большого конфликта между РФ и НАТО. На этом фоне в СМИ появилось сообщение о запуске серийного производства мобильного блока для защиты от последствий применения ОМП под названием «Куб-М». Об этом сообщает официальный представитель ВНИИ ГОЧС.

«В Российской Федерации стартовало серийное производство инновационного модульного защитного сооружения «КУБ-М». Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области» - рассказывает представитель организации.

Новый модуль состоит из двух блоков, один из которых это жилое помещение на 54 человека, а второй – блок с инженерными системами, который и отвечают за автономность комплекса. При этом «Куб-М» можно подключать к уже имеющимся инженерным коммуникациям и тем самым срок пребывания в нем значительно увеличивается. Кроме того, по словам разработчиков к одному блоку можно подключить до нескольких жилых.

Также стоит отметить, что несмотря на более высокую скорость возведения и низкую себестоимость, этот вариант не предназначен для длительного пребывания в нем живых людей. Стационарные убежища в это плане намного более предпочтительнее.

Что интересно, спрятавшиеся в «Куб-М» люди защищены не только от радиации и заражения при использовании бактериологического или вирусного оружия, но и даже от светового воздействия, возникающего при взрыве ядерного боеприпаса.