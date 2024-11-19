У них просто есть основания ожидать, что военные КНДР там появятся.

Американские власти не уверены есть ли представители Корейской народной армии в Курской области и ведут ли солдаты из КНДР штурмовые операции. При этом Пентагон в лице Сабрины Сингх, занимающей должность заместителя официального представителя, продолжает нагонять туман и расплываться самыми нечеткими словесными формулировками.

Как заявляет Сабрина Сингх, военные из США пока не уверены есть ли представители Северной Кореи на территории Курской области, но они точно знают, что они там якобы будут. При этом того факта, что представители КНА участвуют в военных операциях РФ в Курщине не могут никак подтвердить разведки США, ЕС и Южной Кореи. Их заявления и громкие обещания о последствиях основаны на поступающей из Киева информации, которая также ничем не подтверждена.

«Что касается боевых действий, мы знаем, что они, как сообщалось, начали участвовать в боевых действиях. Мы не подтвердили это независимо, но, с учетом сказанного, они движутся в Курск по какой-то причине. Знаете ли, у нас есть все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент» - высказывается Сингх.

Западная пресса уже не первый месяц раздувает ажиотаж вокруг участия Северной Кореи в конфликте на Украине. Речь идет о 10 тысячах бойцов КНА, которые якобы будут задействованы в штурмовых операциях ВС РФ в Курской области. Что интересно, большая часть информации поступает из украинских источников, в то же самое время в самой КНДР официально заявляют, что их бойцов на территории России не присутствует. Однако это не мешает Западу делать выводы и давить на Москву и Пхеньян с обещанием последствий.