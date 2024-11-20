Фигурка выполнена в масштабе 1:10 и состоит из более чем 40 деталей

Фигурка робота Optimus от Tesla, представленная в интернет-магазине компании, была полностью распродана в течение одного дня. Этот товар, стоимостью 40 долларов, привлек большое внимание покупателей.

Модель Optimus выполнена в масштабе 1:10 и состоит из 40 различных деталей и обладает 20 точками артикуляции. Фигурка является особенно привлекательной для коллекционеров и любителей технологий. Высота фигурки составляет 182 мм, ширина — 55 мм, а вес — 48 грамм. К каждой фигурке прилагается подставка и кибермолот, добавляющие уникальности.

Тем, кто не успел приобрести фигурку, компания предлагает оставить свой адрес электронной почты на сайте, чтобы получить уведомление о следующем поступлении товара. Tesla Bot не только является точной копией гуманоидного робота II поколения от Tesla, но и может стать отличным дополнением к коллекции или игровым набором.

Этот успех подчеркивает высокий интерес к продукции Tesla и её способность привлекать внимание не только своими автомобилями, но и инновационными аксессуарами.