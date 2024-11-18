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g1tarist
В России начнут выпускать школьный автобус Sollers SB
Впервые удалось заснять салон автобуса, рассчитанного на 28 детей.

Презентация автобуса состоялась на крупном мероприятии компании Sollers в прошлую пятницу. Начало производства запланировано на 2025 год.

Автобус Sollers SB спроектирован с учетом комфорта и безопасности юных пассажиров. В салоне автобуса установлено 14 рядов по два кресла, каждое из которых оснащено ремнями безопасности, аналогичными авиационным. Всего в автобусе предусмотрено 28 мест для детей и одно место для сопровождающего.

Интерьер водительского места выполнен в лаконичном стиле. Управление осуществляется с помощью механической коробки передач. Для создания комфортных условий в салоне предусмотрены системы отопления и кондиционирования, с дефлекторами над каждым рядом сидений.

На данный момент известно, что прототипом для Sollers SB послужил китайский автобус Ankai 8M. Он имеет рамную конструкцию и каркасно-панельный кузов. В Китае этот автобус оснащается 3,66-литровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Однако, какие именно агрегаты будут использоваться в российской версии автобуса, пока остается неизвестным.

#школа #автобус
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