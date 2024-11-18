Он является аналогом российского "Партизана".

Этот летательный аппарат оснащен гибридной силовой установкой и восемью моторами, что позволяет ему взлетать и садиться на очень коротких взлетно-посадочных полосах.

В отличие от "Партизана", у которого есть дополнительный мотор для центрального винта, EL9 Ultra Short обходится без него. Этот американский самолет может вместить до девяти пассажиров и нуждается всего в 45 метрах полосы для взлета или посадки. Его аккумуляторы заряжаются автоматически во время полета, что делает его самозарядным гибридом. Самолет способен преодолевать до 610 км с грузом или до 2037 км без груза, развивая максимальную скорость 320 км/ч.

Первый тестовый полет запланирован на 2027 год, а начало серийного производства ожидается в 2029 году. Эта модель представляет собой значительный шаг вперед для региональной авиации, поскольку позволяет использовать очень короткие взлетно-посадочные полосы, что может кардинально изменить междугородние перевозки.

Кроме того, NASA уже заинтересовалось этой технологией и заключило контракт с Electra для изучения возможности ее масштабирования до 200-местных самолетов. Это открывает перспективы для создания новых моделей, которые смогут конкурировать с узкофюзеляжными лайнерами.