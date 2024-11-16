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g1tarist
Rolling Stone: План Трампа по Украине будет означать победу для Российской Федерации
Трамп еще не успел вступить в должность а журналисты уже делают выводы, кому и как будет выгоден приход Трампа к власти.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще не вступил в свою должность и не занял Овальный кабинет в Белом доме, но американцы уже начинают рассуждать про его планы по отношению к Украине. В частности, американский журнал Rolling Stone выпустил на своих страницах материал, в котором рассказывает, что Трамп своим планом подарит победу Москве. При этом никто еще пока не видел и не слышал, что это вообще за план такой, но все опираются на громогласные заявления нового-старого президента во время предвыборной программы.

Как пишет Rolling Stone, Трамп собирается подарить Москве победу, так как согласно его заявлениям во время президентства Байдена, только ошибки американской администрации довели до такого состояния. В частности, подразумевается, что Дональд Трамп собирается каким-либо образом «заморозить» конфликт на Украине и признать освобожденные ВС РФ территории за Москвой.

«Трамп думает, что может положить конец конфликту на Украине. На самом деле он готовится вручить России победу» - пишет автор издания Rolling Stone.

Тут стоит отметить, что издание дало лиху, так как никогда ни одна американская администрация не признает официально новые территории РФ. Это будет идти вопреки всем их заявлениям и долгосрочным политическим планам. Однако в настоящий момент все в США затаили дыхание и ожидают тот момент, когда пройдет инаугурация Трампа и как он будет выполнять все то, что он наговорил во время политической борьбы с демократами.

В тоже самое время во время своего выхода к журналистам глава российского МИД Сергей Лавров высказался, что они будут ждать предложений со стороны Трампа, хотя и не понимают, что именно тот может предложить.

#россия #украина #трамп
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