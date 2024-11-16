Закрепились на улице Недогибченко.

Российская армия продолжает освобождение Часова Яра от присутствия вооруженных формирований украинцев. В частности, как сообщают источники, ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и выйти к улице Недогибченко в центре города. Более того, именно эта улица ведет к административному центру города в виде горсовета. Информация про российское продвижение в черте города приходит не только от российских информационных служб, но и из украинских источников не замеченных в преувеличении российских достижений.

Штурмовые подразделения ВС РФ встречают в центре города ожесточенное сопротивление со стороны украинских военных, которые цепляются за каждый дом. При этом в город пришло серьезное подкрепление в виде рот националистов из «Азова», запрещенного на территории РФ и занесенного в списки террористических и экстремистских организаций. Причем «подкрепление» в основном используется для устрашения простых солдат ВСУ, а не для участия в прямых столкновениях с ВС РФ. Впрочем, уже не раз приходили сообщения, что эти части используются украинцами для создания заградительных отрядов.

Город Часов Яр расположен на высоте и из него есть возможность контролировать логистические узлы другого укрепрайона в виде Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, именно из этого города открывается путь на Константиновку, которая лежит перед оборонительными позициями украинцев. Пока же российские отряды заняли господствующие над городом высоты около канала Северский Донец – Донбасс, что позволяет накрывать позиции ВСУ в самом Часовом Яре.

Стоит отметить, что ВС РФ продвигаются не только в этом населенном пункте, но и на ряде других направлений. В частности, приходят сведения о входе в Купянск, продвижении внутри Торецка и создании котла в районе Курахово.