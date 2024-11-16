Минских соглашений под номером 3 не будет.

Недавно выбранный президентом США Дональд Трамп использовал в своей кампании тезис о решении проблемы на Украине за короткий срок. При этом никто не услышал от него никакой конкретики, кроме голословных заявлений в стиле «решу одним звонком за 24 часа». Глава МИД РФ Сергей Лавров также не имеет понятия, как именно 47-й президент США будет решать эту проблему, но добавил, что они будут ждать предложений.

«Не представляю, будем ждать предложений. (...) Что конкретно будет предложено, мы не знаем, наша позиция четко сформулирована президентом Путиным в выступлении его в МИДе 14 июня этого года» - высказывается Лавров во время общения с журналистами.

Главный российский дипломат также добавил, что Россия дала понять, на каких условиях возможен мир с Украиной. Речь идет о заявлении президента Владимира Путина, который четко обозначил позицию. Напомним, что в ходе своего заявления российский президент поставил условия мира, при которых Украина приобретает внеблоковый статус, лишается большей части вооруженных сил и отказывается от националистической риторики.

Также Лавров добавил, что они не пойдут на новый вариант Минских соглашений под номером 3 или на другие возможные перемирия, которые России банально невыгодны. Ведь Российской Федерации нужен мир, а не военные базы НАТО около границ государства.

Тут стоит напомнить, что о возможном мире в основном рассказывает западная пресса и политики, которые не испытывают сильной радости от спонсирования украинцев. При этом на самой Украине продолжает вестись воинственная риторика, которую не удается перебить даже самыми серьезными поражениями в зоне СВО.