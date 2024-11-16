Как минимум нужна родная для UE5 технология TSR.

Новые подробности о системных требованиях для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl были недавно раскрыты разработчиками из GSC Game World. Оказалось, что указанные требования учитывают использование технологии апскейлинга, что стало неожиданностью для многих.

Для комфортной игры потребуется технология TSR, разработанная специально для Unreal Engine 5. Это позволяет игре работать более эффективно на различных устройствах, включая современные ПК и консоли Xbox нового поколения. Кроме TSR, возможно использование других технологий апскейлинга, таких как DLSS от NVIDIA, FSR от AMD или XeSS.

Интересно, что изначально не было ясно, что системные требования учитывают апскейлинг. Это могло создать впечатление, что разработчики не полностью информировали игроков. Однако стоит отметить, что многие игры на движке Unreal Engine 5 используют технологию TSR по умолчанию, что делает апскейл неотъемлемой частью игрового процесса.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обещает стать значимым релизом этого года. Игра выйдет 20 ноября и будет доступна на ПК, а также на консолях Xbox нового поколения. Помимо этого, она сразу появится в подписке Game Pass, что делает её доступной широкому кругу игроков.