Этот шаг будет иметь «разрушительные последствия» для конкурентов Tesla.

Компания Tesla выразила поддержку предложению, которое может серьезно затруднить дела ее конкурентов на рынке электромобилей. Речь идет об отмене федеральной скидки в размере 7500 долларов на покупку новых электромобилей, инициатива которой принадлежит администрации избранного президента США Дональда Трампа. Это изменение является частью более масштабного плана налоговой реформы.

Согласно информации, полученной агентством Reuters от двух источников, знакомых с ситуацией, отмена этой скидки может оказать значительное влияние на уже замедлившийся процесс перехода штатов к использованию электромобилей. Несмотря на возможное снижение продаж, представители Tesla, ведущего производителя электромобилей в стране, заявили о своей поддержке этого шага.

Илон Маск, генеральный директор Tesla и один из самых активных сторонников Трампа, отметил, что хотя отмена скидок может незначительно снизить продажи его компании, для других американских производителей электромобилей, таких как General Motors и Ford, последствия могут быть гораздо более серьезными.

В день объявления новости акции Tesla упали почти на 6%, закрывшись на отметке 311,18 доллара. Также стоимость акций других компаний в этой отрасли пострадала: акции Rivian снизились на 14%, до 10,31 доллара, а акции Lucid упали на 5%, до 2,08 доллара.

На запросы о комментариях от представителей Tesla и Ford ответов не последовало. Компании GM и Stellantis также отказались комментировать ситуацию.