Теперь этот контракт без права на расторжение.

Киев продолжает активно набирать иностранных «добровольцев» для пополнения личного состава редеющих на востоке частей ВСУ. При этом если ранее туда шли в основном выходцы из США и Европы, то в последнее время Иностранный легион пополняется за счет латиноамериканцев, которых вербуют через посольства. Однако поток «добровольцев» может резко снизиться, так как Киев вносит изменения в контракты и теперь их будет невозможно досрочно расторгнуть.

Стоит отметить, что ранее такие контракты заключались на год и могли быть расторгнуты в одностороннем порядке, но теперь в документе появится пункт о невозможности досрочного расторжения. Однако в компенсацию такой меры и срок действия контракта снижается вдвое, с года до 6 месяцев. Этой информацией поделились с российскими силовиками пленные украинские военные и иностранные добровольцы.

«Рассказывали, что контракт был на год с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения» - рассказывает один из пленных украинских военных.

Добавим, что за последний год украинцы развернули активную компанию по набору «добровольцев» из стран Латинской Америки. В частности, найм идет в Боливии, Колумбии и Эквадоре через украинские посольства. После чего «добровольцев» перевозят в Германию или Польшу и там обучают ведению боя в условиях зоны российской Спецоперации. Однако ранее такие «добровольцы», побывав на передовой тут же рвали контракты и на Банковой придумали способ удержать живую силу.

Что касается самих иностранных добровольцев, то в сети не раз всплывали их комментарии по поводу происходящего на востоке Украины и большая часть из них рассказывала про использование «серых гусей» в качестве пушечного мяса.