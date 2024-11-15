Это уже как минимум третий план Зеленского за последние несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил новый план, который поможет государству сохранить суверенитет и сдержать наступление российских войск. Об этом глава украинского народа рассказал в ходе очередного выступления перед народом. Зеленский назвал новый план – «планом стойкости» и добавил, что он включает в себя сохранение украинской культуры и налаживание дипломатических связей с другими странами.

Стоит отметить, что за последнее время Зеленский выдал уже третий план, который что-то должен изменить в ходе СВО. Ранее президент Украины рассказывал про «формулу мира» и «план победы», а вот теперь добрался до «плана стойкости».

Что интересно в новом плане Зеленского наличествует также 10 пунктов, которые пока не оглашаются. По поводу инициативы Зеленского высказался Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Если бы мы могли победить россиян количеством планов, то были бы уже во Владивостоке, а на деле выходит так, что через 6 км будет окружение Курахово и что русские под Купянском и Покровском» - высказывается одиозный украинский нардеп.