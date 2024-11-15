Ядерное оружие не изменит ситуацию на поле боя, поэтому смысла ее разрабатывать нет.

Атомную бомбу разрабатывать бессмысленно, так как её наличие никак не поможет переломить ситуацию в зоне проведения российской Спецоперации. С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время очередного выступления. При этом украинский чиновник добавил, что сейчас на полях СВО решает наличие вооружения, его дальнобойность, а также получение неформальных разрешений от западных союзников на его использование.

Что интересно Михаил Подоляк никак не отрицает самого факта разработки ядерного оружия на Украине, но это ни о чем не говорит. Стоит напомнить, что буквально на этой неделе западная пресса завалила своих читателей материалами о том, что украинцы хотят создать элементарную атомную бомбу, чтобы шантажировать западные страны если те вдруг перестанут их финансировать и предоставлять военную помощь. Однако сейчас уже начинают приходить опровержения таких задумок со стороны Киева.

«Но это точно не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта. Влияют на ситуацию на фронте количество оружия, «дальнобойность» и наличие всех неформальных разрешений на использование вооружений» - заявляет Подоляк.

Добавим, что Киев уже не раз пытался играть на карте под названием «мы создадим атомную/грязную бомбу и победим». На этот раз они замахнулись шантажировать США, так как опасаются, что после прихода Трампа поток денег и военной помощи резко сократится, так как 47-й президент США не в восторге от украинцев. Поэтому чиновники с Банковой ищут самые невероятные способы повлиять на истеблишмент Соединенных Штатов, но у них раз за разом все проваливается.