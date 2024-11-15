Бригада отправляется в зону СВО.

Французское правительство продолжает выполнят свой союзнический долг перед Украиной и обучило на собственные средства целую бригаду. Речь идет о сформированной из украинских солдат 155-ой особой механизированной бригады имени Анны Киевской, которую оснастят самым качественным западным вооружением. При завершении подготовки бригады сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, ранее рассказывающий про введение войск НАТО на Украину.

Западные страны и раньше готовили украинских военных для противостояния ВС РФ. Теперь в зону СВО отправится качественно подготовленная бригада, которую скорее всего бросят на Курахово-Покровское направление, так как оно сегодня наиболее тяжелое и постоянно требует ротации подразделений из-за убыли личного состава.

«На востоке завершается подготовка бригады «Анны Киевской». Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями» - высказывается Лекорню.

Представитель Минобороны Франции заявил более сухо, что бригада полностью укомплектована, провела последние учения и готова к переброске на Украину. При этом 155-ю ОМБР оснастили боевой техникой западного производства: колесными танками AMX-10RC, ОБТ «Леопард 2» и самоходными арт-установками «Цезарь». Точные сроки переброски бригады имени Анны Киевской в зону Спецоперации нигде не указывают.