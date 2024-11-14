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g1tarist
Times: гарантии безопасности для Киева стали важнее территориальных претензий после победы Трампа
Так были обозначены главные условия переговоров.

Приход к власти нового американского президента от республиканской партии в лице Дональда Трампа сорвал Киеву немало планов, так как расчет Банковой был именно на Харрис. На этом фоне начали вспоминать все обещания нового-старого президента о завершении конфликта на Украине и принуждение России к мирным переговорам. Американское издание The New York Times выпустило на своих страницах материал, в котором рассказало, что украинцы ждут от договора в первую очередь гарантий безопасности, а не территории.

Американское издание со ссылкой на неназываемых чиновников, передает слова о том, что украинцы уже смирились с потерей земли, но не признают их официально российскими. При этом для них уже давно главным вопросом стало обеспечение безопасности от некой "новой агрессии со стороны РФ".

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос – гарантии безопасности» - пишет NYT со ссылкой на свои источники в Киеве.

Что интересно, на Западе как будто забыли, что Москве может быть невыгодно заключать мир и обсуждают этот вопрос так, будто мирные переговоры состоятся буквально сразу после инаугурации Трампа. То, что правительство РФ может продолжит занимать новые территории, они в принципе не рассматривают.

Издание также добавляет, что в качестве гарантий безопасности украинцы рассматривают возможность размещения у себя современных систем вооружения, а также вход в блок НАТО. Хотя пока даже главные спонсоры Зеленского не горят желанием видеть Киев в составе членов Североатлантического альянса.

#сво
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