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g1tarist
Times: Украина создаст ядерную бомбу в случае прекращения помощи от США
За год планируют создать аналог «Толстяка».

Украинские чиновники сильно обеспокоены приходом к власти республиканца Трампа, который по заявлениям не собирается так плотно финансировать Украину. Поэтому появились сведения, что Зеленский и сотрудники его офиса собираются шантажировать 47-го президента США созданием ядерной бомбы, если тот вдруг свернет программу по поддержке Украины финансово и товарами военного назначения. Об этом пишет со ссылкой на доклад для МО Украины газета The Times.

На Украине всерьез опасаются прекращения помощи со стороны США и готовят план на случай такого сценария. Идея заключается в шантаже американцев даже не самим ядерным оружием, а возможностью его создать в кратчайший срок и тем самым организовать под боком ЕС новую ядерную державу. При этом ведутся разговоры, что они «могут повторить» американскую атомную бомбу «Толстяк» всего за один год.

«Сейчас Банковая будет пытаться выстроить на этом шантаже свою медиа-кампанию, уверяя, что лучше дать Киеву танки, чем получить ядерную войну возле ЕС» - пишет украинский ТГ-канал «Легитимный».

При этом всерьез рассматривается использование сырья, изъятого из атомных электростанций и по разным оценкам его может насчитываться до 7 тонн. Этого вполне хватит на создание атомных бомб малой мощности, которые окажутся крайне «грязными».

При этом СМИ опираются на исследования Алексея Ежака, который работает заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО. Именно его доклад стал основой для манипуляций на тему создания ядерной бомбы, так как ученый расписал, что разработка займет всего год, а ресурсы можно взять из АЭС.

«Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя. Вес реакторного плутония, доступного Украине, можно оценить в семь тонн… Количества материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн» - пишется в докладе ученого.

#украина #сша
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