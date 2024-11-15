Как поступит Илон Макс, пока неизвестно.

После победы Дональда Трампа на выборах, рекламодатели, которые ранее отказались от сотрудничества с социальной сетью X, вновь проявляют интерес к платформе Илона Маска. Согласно информации, опубликованной Financial Times, некоторые известные бренды планируют возобновить рекламные кампании на этом ресурсе. Это решение связано с тем, что Илон Маск займет значимую позицию в администрации новоизбранного президента США.

Financial Times отмечает, что поддержка Маска может существенно повлиять на успехи его социальной сети, которую некоторые уже называют "социальной сетью правды". Хотя Дональд Трамп не имеет прямого контроля над платформой, его влияние может привлечь новых пользователей и рекламодателей.

Кроме того, Дональд Трамп объявил, что Илон Маск вместе с Вивеком Рамасвами возглавят новое государственное агентство, которое будет контролировать федеральные расходы. Это назначение еще больше укрепляет позиции Маска в политических и экономических кругах США.

Ранее, после того как многие крупные компании прекратили рекламное сотрудничество с X, компания Маска подала антимонопольный иск. В иске утверждалось, что отказ рекламодателей был результатом сговора, направленного на то, чтобы лишить социальную сеть значительных доходов.

Теперь, с новыми перспективами на горизонте, X может ожидать возобновления интереса со стороны бизнеса, что, без сомнения, окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платформы.