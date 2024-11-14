На создание аналогов иностранного ПО может уйти до 15 лет.

В России государственные компании продолжают приобретать программное обеспечение от Microsoft, включая операционные системы Windows и офисные пакеты MS Office, несмотря на уменьшение объемов закупок почти на 55%. По данным сервиса "Контур.Закупки", в этом году на эти цели было выделено 24,1 миллиона рублей.

За первые десять месяцев 2024 года расходы на приобретение Windows составили 7 млн рублей, что значительно меньше по сравнению с 23 млн рублей в предыдущем году. Траты на пакеты Office также сократились с 12 млн рублей до 3 млн рублей за аналогичный период. Общая сумма включает расходы по закону 44-ФЗ, касающемуся государственных органов, которые в прошлом году тратили 52,5 млн рублей.

По информации "Контур.Закупки", несмотря на снижение объемов закупок, полностью отказаться от продукции Microsoft российские госкомпании пока не готовы. Они приобретают версии Microsoft Office и Microsoft 365 за 2019 и 2021 годы. Количество таких мелких закупок увеличилось вдвое, хотя их общая стоимость уменьшилась с 3,2 млн до 2,4 млн рублей. Отдельные российские организации продолжают использовать американские офисные пакеты из-за отсутствия адекватных замен некоторым программам, таким как облачное хранилище OneDrive или Publisher для создания открыток.

Эксперты рынка оценивают, что разработка отечественных аналогов зарубежного программного обеспечения займет от 14 до 15 лет и потребует дополнительных инвестиций от государства.