А чтобы научиться управлять им, нужно всего 3 часа.

Этот уникальный транспорт, получивший название "Сухопутный авианосец" состоит из 2 частей: большого 3-хколесного носителя Mothership и летательного аппарата. Носитель оснащён силовой установкой Kunpeng EREV, позволяющей преодолевать до 1000 км в гибридном режиме. Летательный модуль, похожий на большой дрон, может перевозить двух пассажиров и выполнять до 5-6 полётов на одной зарядке.

Запуск летающей части осуществляется одним нажатием кнопки, а для возвращения в носитель требуется всего 5 минут. Зарядка аккумулятора летательного аппарата от 30 до 80% занимает 18 минут. Интересно, что управление автомобилем возможно освоить всего за три часа благодаря инновационной однорычажной системе управления, которая заменяет сложные механизмы традиционных вертолётов.

Недавно летающий автомобиль успешно совершил демонстрационный полёт, продемонстрировав способность к линейному ускорению на малой высоте, стабильное снижение и точную посадку. Всё это было выполнено автоматически, без участия пилота. Xpeng AeroHT подчеркивает, что автомобиль поддерживает как ручной режим управления, так и полёт на автопилоте.

Компания уже начала принимать предзаказы на этот революционный продукт в Китае, и до официального начала продаж уже поступило более 3 тысяч заказов. Массовое производство планируется начать в 2026 году с годовой производственной мощностью 10 тысяч единиц. В сентябре текущего года была проведена церемония закладки фундамента завода, который будет выпускать эти модульные летающие авто.