Они обесточили узел связи и системы ПВО.

Представитель украинского подполья Лебедев сообщил о удачно проведенной акции партизан в Черниговской области, которая осталась без одной из развернутых систем ПВО и крупного узла связи. Подпольщикам удалось прервать подачу электроэнергии на стратегически важные точки ВСУ путем поджога электроподстанции. Акция произошла буквально за 2 часа до начала российского удара по Киеву и столичной области, которая осталась без прикрытия с одного из направлений.

Как сообщает глава Николаевского подполья Лебедев, удалось совершить акцию на электроподстанции 35/10 «Сергеевка». Именно от нее шло питание электроэнергией в одноименное село, где был развернут узел связи украинской армии. Кроме того, питание также шло на развернутую неподалеку батарею ПВО ВС ВСУ, развернутую в селе полковничье. Источник не сообщает, что за система ПВО была там расквартирована.

«В населенном пункте Сергеевка пророссийское подполье оставило без энергии позиции украинского зенитно-ракетного комплекса, которые находятся немного севернее села. Подпольщики сожгли электрическую подстанцию 35/10 кВ «Сергеевка» за пару часов до нанесения удара по военным объектам в Киевской области» - предает РИА Новости слова Лебедева.

Источник также добавляет, что благодаря выведению из строя узла связи, ВСУ не удастся организовать полноценную облаву на подпольщиков и они успешно скроются.

«Естественно, что после вывода станции из строя в округе нет связи и подразделения, которые там, — временно без управления и без связи тоже» - дополняет Лебедев.

Стоит добавить, что батарею ПВО не просто так разместили в этом районе Черниговской области. Дело в том, что ранее тут размещалась одна систем ПВО Советского союза и там имеется подготовленная инфраструктура, которую и использовали ВСУ.