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g1tarist
The Economist: МО Украины не доводит до президента достоверных данных из зоны СВО
Минобороны ввело цензуру на поступающую в Киев информацию.

Украинские военные не доносят всей информации до президента Украины Владимира Зеленского и показывают ему только то, что им надо. Об этом на своих страницах пишет британское издание «Экономист» со ссылкой на высокопоставленного военного ВСУ. При этом, как пишет издание, это может объяснять тот факт почему лидер Украины порой принимает странные решения, которые кажутся нелогичными в текущей ситуации.

The Economist пишет ссылаясь на свой источник, что украинской Министерство обороны занимается цензурой подаваемых наверх данных и при этом самостоятельно решает какой информации давать ход, а какую лучше придержать до лучших времен. При этом газета не раскрывает уровень достоверности полученной от источника информации.

«Министерство обороны активно цензурирует плохие новости с фронта, чтобы не допустить паники в тылу, от истинного положения дел ограждают даже Зеленского. Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне. Его держат в сауне» - пишет «Экономист».

Если предположить, что данный факт достоверен, то складывается ситуация аналогичная той, что была у всем известного австрийского художника в последние годы Второй мировой войны. С другой стороны, по сети уже не раз ходили новости о том, что Зеленский недоволен работой Министерства обороны и, в частности, министра обороны Умерова. Ему предъявляют претензии, что он плохо выполняет поставленные задачи по снабжению армии и закупке вооружение за границей. В туже копилку идет и факт недоверия к Сырскому, которого уже не раз информационно таранила Безуглая, заявляющая, что главком не справляется со своим обязанностями и упускает ситуацию из-под контроля.

#украина #сво #всу #киев
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