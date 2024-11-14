Сухопутные силы станут более мобильными.

Страны Прибалтики продолжают поддерживать у своих граждан боязнь российского вторжения и под этом предлогом тратить на оборону приличные деньги, которые могли бы пойти на социальную сферу или развитие экономики. В частности, Министерство обороны Латвии планирует закупить крупную партию испанских боевых машин пехоты ASCOD, которые повысят мобильность сухопутных сил страны. При этом источник не указывает сколько именно средств будет выделено на закупку иностранной военной техники.

«Наша закупка испанских боевых машин пехоты обеспечит усиление сухопутной обороны страны. Мы повысим мобильность и огневую мощь латвийской армии» - сообщает представитель Минобороны Латвии.

Министр обороны страны Спрудс в своем заявлении сообщил, что было проведено тщательное исследование представленных на рынке боевых машин и выбор пал на продукцию испанской компании GDELS-Santa Bárbara Sistemas. МО Латвии не уточняет по каким критериям происходил отбор и вполне вероятно к такому выбору их подтолкнул тот факт, что ASCOD закупила Австрия и США. Что интересно сам договор о покупке БМП планируют заключить только в грядущих декабре-январе.

Стоит напомнить, что в ноябре пришли новости о том, что Латвия выделяет сумму более 1 миллиарда долларов США на закупку военной техники и финансирование оборонных мероприятий, направленных против возможной агрессии со стороны Российской Федерации. При этом все проходит под уже привычным лозунгом, что как только Россия закончит с Украиной, то непременно обратит самое пристальное внимание на Прибалтику. А бывший глава польского Генштаба даже заявил, что если РФ вторгнется в Прибалтику, то по Санкт-Петербургу немедленно нанесут ракетный удар.