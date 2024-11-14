Китайский производитель смартфонов отказался от выпуска линейки раскладушек в 2024 году

В ближайшем будущем один из китайских производителей смартфонов отказался от идеи выпускать новую линейку устройств с большим складным экраном. Изначально планировалось, что эти смартфоны появятся на рынке в 2024 году, но теперь компания решила отложить проект и изменить его концепцию. Об этом сообщает китайское издание 163.com, не раскрывая имя информатора.

Складные телефоны не получили широкого распространения, как ожидалось несколько лет назад. Некоторые бренды активно развивают этот сегмент, в то время как другие предпочитают не экспериментировать с такими моделями. На сегодняшний день лидерами в производстве складных смартфонов являются компании Huawei и Samsung. Также у Xiaomi, Honor, Google и OnePlus есть свои модели раскладушек, в то время как Apple пока не спешит входить в этот рынок.

Таким образом, рынок складных смартфонов продолжает развиваться неоднородно, с различными подходами от разных производителей. Это подчеркивает сложность и риски, связанные с внедрением новых технологий в массовое производство.