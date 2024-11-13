Об этом заявил избранный президент Дональд Трамп.

Трамп уверен, что эти два известных американца помогут его администрации бороться с бюрократией, излишними правилами и неэффективными расходами.

Трамп подчеркнул, что новое агентство, названное в честь популярной криптовалюты DOGE, станет ключевым элементом его кампании "Спасите Америку". Он выразил уверенность в том, что Маск и Рамасвами сделают жизнь американцев лучше, сосредоточив внимание на повышении эффективности федеральной бюрократии.

Илон Маск, самый богатый человек в мире и владелец компаний Tesla и SpaceX, а также социальной сети X, уже давно обсуждался как потенциальный кандидат на роль в федеральном правительстве. Вивек Рамасвами, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, также войдет в администрацию Трампа, несмотря на слухи о возможном назначении его вице-президентом.

Маск прокомментировал свое назначение: "Это станет шоком для системы и всех, кто участвует в государственных расходах. Мы должны сделать правительство эффективным, иначе Америка рискует обанкротиться. Я бы хотел ошибаться, но это правда". Рамасвами добавил: "Мы не пойдем на уступки".

Эти назначения являются частью стратегии Трампа по реформированию федерального управления и сокращению государственных расходов.