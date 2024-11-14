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g1tarist
GSC Game World опубликовала актуальные системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Понадобится 32 ГБ оперативной памяти и GeForce RTX 4080.

Тем, кто мечтает погрузиться в мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с максимальным качеством графики, потребуется достаточно мощное компьютерное оборудование. Разработчики игры поделились информацией о системных требованиях на своей странице в социальной сети X.

Для комфортной игры на минимальных настройках с разрешением Full HD и частотой 30 кадров в секунду будет достаточно процессора Intel Core i7-7700K и видеокарты GeForce RTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. Также необходимо иметь 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель с минимум 160 ГБ свободного пространства.

Если же вы хотите наслаждаться игрой с более высокой частотой кадров – 60 FPS, при том же разрешении, то потребуется обновить систему до процессора Core i7-9700K и видеокарты GeForce RTX 4060, при этом объем оперативной памяти остается прежним – 16 ГБ.

Для тех, кто стремится к максимальному погружению и хочет играть на "эпических" настройках с разрешением 2К, необходимо будет оснастить свой компьютер процессором Intel Core i7-13700KF и видеокартой GeForce RTX 4080. Кроме того, потребуется увеличить объем оперативной памяти до 32 ГБ и также иметь SSD с достаточным количеством свободного места.

Таким образом, чтобы полностью насладиться красотой и детализацией игрового мира S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, вам может потребоваться серьезное обновление вашего игрового оборудования.

#игры #s.t.a.l.k.e.r. 2
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Окончательные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: GTX 1060 и Ryzen 5 1600X для 1080p в 30 FPS
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