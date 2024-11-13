Теперь можно купить без очереди.

Спрос на электрический пикап Tesla Cybertruck значительно упал после того, как компания заявила о более чем 2 миллионах предзаказов. Ранее предполагалось, что на удовлетворение всех заявок уйдут годы, однако теперь автомобиль доступен без длительного ожидания.

Изначально большой интерес к модели был подогрет возможностью первыми получить новинку и похвастаться ею в соц. сетях. Особенно это касалось премиум версий Foundation Series, стоимость которых начиналась от $250 000. Но спустя год после старта продаж, многие из предзаказов так и не были оплачены, что привело к снижению очередей.

Теперь, если сделать заказ на Cybertruck, можно получить машину уже к концу текущего месяца. Это происходит на фоне того, что Tesla еще не достигла пика своих производственных возможностей. Компания сообщила акционерам, что способна производить до 125 000 таких пикапов в год, но остается вопрос, найдутся ли покупатели на все эти автомобили.

Аналитики рынка предполагают, что к концу 3 квартала у Tesla может остаться около 8000 непроданных Cybertruck. Это заставило компанию прекратить выпуск моделей Foundation Series раньше запланированного срока.

Таким образом, несмотря на первоначальный ажиотаж, реальный спрос на Tesla Cybertruck оказался ниже ожиданий. Хотя есть и плюсы: это позволяет потенциальным покупателям приобрести новинку без лишнего ожидания.