Компания работает с опережением графика.

Это значительно быстрее, чем у других производителей, включая Li Auto, которой потребовалось около двух лет для достижения того же результата. Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi не только установила рекорд, но и сделала это с моделью Xiaomi SU7, которая стала самым быстро выпускаемым автомобилем среди новых производителей. Лэй Цзюнь, основатель и глава Xiaomi, подтвердил, что к настоящему моменту произведено уже 100 000 автомобилей этой модели.

В октябре текущего года было продано 20 726 автомобилей Xiaomi SU7, что позволило модели занять лидирующие позиции в трех категориях: новые седаны, седаны стоимостью более 28 000 долларов и большие электрические седаны. Высокий спрос на рынке привел к тому, что существующие производственные мощности уже не могут справиться с постоянно растущим потоком заказов. Спутниковые снимки показывают, что строительство второй очереди завода Xiaomi идет полным ходом.

Лэй Цзюнь также анонсировал, что в ноябре компания планирует достичь годовой цели по производству 100 000 единиц раньше запланированного срока. На этой неделе состоится праздничная церемония, посвященная этому достижению.



