Очки позволят понимать речь даже в шумных местах.

Разработанные студентом Корнельского университета Нирбхаем Нарангом, эти очки выглядят как обычные аксессуары в толстой оправе, но оснащены современными технологиями. Они соединяются с смартфоном по Bluetooth, что позволяет использовать микрофон телефона для захвата речи собеседника.

С помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта произносимые слова преобразуются в текст и отображаются прямо на внутренней стороне линз очков, а также на экране телефона. Это делает общение доступным и удобным. Приложение, работающее с очками, уже умеет распознавать множество языков, включая английский, испанский, французский, итальянский, китайский, немецкий и португальский. Пользователи также могут добавлять в словарь приложения новые слова, включая технические термины и сленг.

На данный момент очки AirCaps можно приобрести только в США через официальный сайт производителя по цене $699. Продажи начнутся в ближайшие полтора-два месяца. Подписка стоимостью $49 в месяц предоставляет доступ к функции преобразования речи в текст без необходимости подключения к интернету. Для тех, кто предпочитает использовать сервис по мере необходимости, предусмотрена оплата в размере 2 доллара за час онлайн-использования.