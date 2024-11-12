Курс поднялся почти до $90 000 и рост продолжается.

За последний год биткойн показал впечатляющий рост, увеличив свою стоимость более чем на 110%. Теперь его капитализация превысила даже серебро, что делает его одним из ведущих активов на мировом финансовом рынке.

В понедельник, 11 ноября, стоимость биткойна начала день с показателя в 81 000 долларов. Однако уже к концу дня криптовалюта достигла почти 90 000 долларов, установив несколько новых рекордов. На момент написания этой статьи, биткойн остановился на отметке в 89 500 долларов.

Этот резкий взлет привлек внимание не только частных инвесторов, но и крупных компаний, а также институциональных инвесторов. Многие из них смотрят на биткойн как на надежный инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля и защиты от инфляции.

Такой интерес к биткойну подтверждает его растущую роль в глобальной экономике и укрепляет его позиции среди основных финансовых активов.