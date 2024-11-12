Она будет на 20$ дороже стандартной.

Новинка получила название "Limited Edition White" и будет продаваться по цене $679, что на $20 выше, чем стандартная модель с таким же объемом памяти. Покупатели смогут приобрести устройство с 18 ноября текущего года в ограниченном количестве.

Комплектация новой модели включает в себя эксклюзивный белый чехол и микрофибровую салфетку для ухода за устройством. По техническим параметрам новая версия полностью копирует предыдущую модель SteamDeck OLED с накопителем на 1 Терабайт.

Компания Valve также заявила, что в случае успешных продаж этой лимитированной серии, в будущем могут появиться и другие специальные версии консоли. Реакция покупателей на новый продукт поможет компании принять решения о возможных новых цветовых решениях для будущих моделей.

Доставка новой модели SteamDeck OLED: Limited Edition White будет осуществляться во все регионы мира, что делает её доступной для широкого круга потребителей.