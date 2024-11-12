Как пишет испанское издание, ротация боевых частей в Курской области проходит раз в 10 дней, в то время как на юге Донецка этот срок составляет почти месяц.

Западные обозреватели продолжают пристально следить за событиями на Украине и оценивают происходящие там процессы. Так, испанская газета El Pais пишет на своих страницах, что для ВСУ Курское направление куда важнее, чем южнодонецкое, и туда стягивается больше подготовленных резервов. При этом Зеленский продолжает давить на главкома ВСУ Сырского, вынуждая военного снимать боеготовые подразделения с других направлений для отправки их на оккупированную российскую территорию.

Как пишет испанское издание, ротация боевых частей в Курской области проходит раз в 10 дней, в то время как на юге Донецка этот срок составляет почти месяц. Это наглядно показывает, что в настоящий момент более приоритетно для Киева.

«Ротация ВСУ в Курской области идёт каждые 10 дней, а на южнодонецком направлении – лишь каждые 25» - пишет газета.

Стоит отметить, что именно в Курскую область перебрасывают наиболее подготовленные подразделения с лучшим оснащением. Недавно стало известно, что часть рот сняли с Харьковского и Запорожского направлений для переброски в Сумскую области и ввод в Суджанский район Курской области РФ. При этом попавшие в плен украинцы делают вид, что они обычные новобранцы, которые почти не прошли обучения и были сразу направлены в наиболее опасный район ЛБС.

Президент Зеленский планирует удерживать оккупированную территорию РФ до начала официального срока Трампа. В Киеве планируют использовать этот кусок российской земли в потенциальных мирных переговорах. Идея украинцев состоит в том, что они отдадут эту землю взамен на другие участки, которые будут на момент заключения договора в руках России.