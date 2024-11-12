Украина вынуждена поменять посла.

Последствия поддержки украинцами демократической партии в США начинают настигать правительство Украины в самых неожиданных моментах. Так новая администрация Белого дома, собранная Дональдом Трампом, в категоричной форме потребовала от Зеленского заменить нынешнего посла Украины в США на кого-то другого. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в чиновничьем аппарате Соединенных Штатов.

Как пишет издание, замены украинского посла Маркаровой требуют в администрации Трампа из-за её близких отношений с демократической партией, что не нравится республиканцам. При этом на все протесты Зеленского там никак не отреагировали, и президенту Украины теперь требуется в срочном порядке найти подходящую кандидатуру, которую должно одобрить новое руководство Соединенных Штатов. В противном случае кандидатуру могут не одобрить, а заменить посла необходимо в течении ближайшего месяца, пока еще действует президентский срок Джо Байдена.

Сейчас истеблишмент Украины пытается найти кандидатуру на столь ответственный пост, как посол страны в США. Некоторые источники заявляют, что на место Маркаровой запросто могут назначить Данилова, являющегося бывшим руководителем СНБО Украины. В настоящий момент этот персонаж исполняет обязанности посла в Молдавии, но в Кишиневе его никто не видел, а сам чиновник отговаривается, что серьезно болеет и поэтому не появляется на публике. При этом никого не смущает тот момент, что Данилов не особо хорошо говорит на английском, но как показала практика с отправкой Залужного на Туманный Альбион – это не критично и может быть проигнорировано.