Это ставит крест на планах Киева иметь собственное лобби в Белом доме.

Для общественности не секрет, что Киев активно сотрудничал с демократической партией США и приход к власти республиканцы Трампа порушил немало планов. Однако у Киева еще оставалась надежда на то, что у них появится свое лобби в администрации 47-го президента Соединенных штатов за счет включения в команду Майка Помпео, тесно связанного с украинскими делами.

Однако что-то пошло не так и Трамп отказался ставить чиновника на какую-либо должность. Об этом пишет со ссылкой на свои источники на Банковой газета «Украина/UA».

Из-за тесных связей с демократами Киев сейчас находится в подвешенном состоянии, так как не знает, чего ожидать от новой администрации. Согласно планам Ермака, они еще могли получить хоть какое-то влияние на Белый дом и Трампа за счет Майка Помпео, который бы стал лоббировать их желания и которого новый президент США хотел поставить на пост главы Пентагона. В этой ситуации Киев бы оказался в очень выигрышном положении.

«Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс» - пишет газета.

Стоит добавить, что Майк Помпео серьезно завязан на дела на Украине и имеет там немало бизнесов, которые приносят большие доходы. Однако теперь Банковой придется искать новые контакты, чтобы хоть как-то влиять, по крайней мере им так кажется, на решения американских политиков. Для Офиса президента Зеленского победа Харрис была бы просто идеальной, так как именно демократы активно «топили» за продолжение украинского конфликта и буквально кидались деньгами, чтобы жернова СВО не останавливали работу.