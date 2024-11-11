Они смогут поднять до 750 кг полезной нагрузки и будут работать на обычном бензине.

Эти грузовики предназначены для доставки грузов в труднодоступные районы, включая нефтяные месторождения и отдаленные населенные пункты. Эти аппараты смогут перевозить до 750 кг груза и будут функционировать на обычном бензине.

Разработкой занимается отечественная компания "Летающие грузовики", входящая в кластер "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ). Беспилотники способны вертикально взлетать и приземляться, что делает их идеальными для работы в сложных погодных условиях. Они могут преодолевать расстояние до 700 км.

"В нашей стране огромные территории требуют новых подходов к логистике. Мы планируем перевернуть представление о доставке грузов, особенно в труднодоступные районы", - говорит Антон Блик, генеральный директор компании "Летающие грузовики".

На данный момент разрабатываются две модели дронов: WingedBull 01XS с грузоподъемностью до 250 кг и WingedBull 01XL, который может нести до 750 кг. Дроны могут развивать скорость до 400 км/ч и работать в температурном диапазоне от –55°C до +45°C. Их корпуса изготовлены из инновационных композитных материалов, а в качестве топлива используется бензин АИ-95.

Первая модель дрона оснащена двумя комбинированными двигателями внутреннего сгорания, вторая - комбинацией газотурбинного двигателя и шести электродвигателей. Первоначально компания сосредоточится на работе в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, где уже заключены предварительные договоренности.

В планах компании - запуск первых грузовых дронов на рынок к концу 2025 года. К 2030 году "Летающие грузовики" намерены наладить выпуск до 150 беспилотников в год, расширяя свою деятельность на рынок доставки товаров.