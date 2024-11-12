УАЗ вводит спецприемку ключевых агрегатов - «Патриоты» и «Буханки» будут реже ломаться

УАЗ приступил к реализации масштабного плана по улучшению качества своих машин. Самые известные продукты УАЗ это "Патриот" и "Буханка". Завод начал использовать новые методы контроля за ключевыми агрегатами, что должно существенно снизить количество поломок.

Первым шагом стало введение приёмо-сдаточных испытаний для раздаточных коробок. Это только начало, в дальнейшем планируется проверять и другие важные компоненты, включая тормозные системы и мосты, как передние, так и задние.

Антон Зименков, директор по качеству УАЗ-Механосборочного производства, поделился: "Мы разработали комплексный план, который начинается с приёмо-сдаточных испытаний. Далее мы введем контрольные разборки и предъявительский контроль, что позволит нам значительно повысить качество нашей продукции".

В процессе испытаний будут тщательно проверяться различные характеристики агрегатов: от внешнего вида и герметичности до уровня шума. Кроме того, для контроля качества компонентов, поступающих на сборку, будут использоваться современные технологии, включая тепловизоры и ультрафиолетовые фонари.

Эти меры должны помочь УАЗу значительно улучшить надежность своих автомобилей и укрепить доверие потребителей к бренду.