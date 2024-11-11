Этот проект основан на так называемом "цикле Аллама", разработанном нобелевским лауреатом Роднеем Алламом. Технология предусматривает использование углеводородных топлив для производства энергии без загрязнения окружающей среды. В США уже реализованы подобные проекты.
В Московском энергетическом институте (МЭИ) планируют возвести установку в течение ближайших 3 лет. Особенностью проекта является использование природного газа, который сжигается в специальной камере с чистым кислородом под высоким давлением. В результате реакции образуется углекислый газ (СО2), который затем циркулирует по замкнутому контуру, проходя через специальную турбину и возвращаясь в процесс.
Научный руководитель Института теплофизики СО РАН, академик РАН и главный эксперт МЭИ Сергей Алексеенко поделился с журналистами, что в России решено сразу применять технологию на угле, а не на газе. Он также отметил, что в России подобные установки еще не строились, хотя в Хьюстоне (США) они уже функционируют.
По мнению академика, к середине текущего века технология, основанная на "цикле Аллама", получит широкое распространение по всему миру. Это станет значительным шагом в области экологически чистой энергетики.