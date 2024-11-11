Установка будет работать по «циклу Аллама».

Этот проект основан на так называемом "цикле Аллама", разработанном нобелевским лауреатом Роднеем Алламом. Технология предусматривает использование углеводородных топлив для производства энергии без загрязнения окружающей среды. В США уже реализованы подобные проекты.

В Московском энергетическом институте (МЭИ) планируют возвести установку в течение ближайших 3 лет. Особенностью проекта является использование природного газа, который сжигается в специальной камере с чистым кислородом под высоким давлением. В результате реакции образуется углекислый газ (СО2), который затем циркулирует по замкнутому контуру, проходя через специальную турбину и возвращаясь в процесс.

Научный руководитель Института теплофизики СО РАН, академик РАН и главный эксперт МЭИ Сергей Алексеенко поделился с журналистами, что в России решено сразу применять технологию на угле, а не на газе. Он также отметил, что в России подобные установки еще не строились, хотя в Хьюстоне (США) они уже функционируют.

По мнению академика, к середине текущего века технология, основанная на "цикле Аллама", получит широкое распространение по всему миру. Это станет значительным шагом в области экологически чистой энергетики.