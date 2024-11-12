Дисплей очень прочный и долговечный.

LG Display, расположенная в Южной Корее, представила уникальный прототип экрана, который способен увеличиваться в размере на 50%. Начальный размер дисплея составляет 12", но при необходимости его можно растянуть до 18". При этом качество изображения остаётся на высоком уровне, с разрешением 100 пикселей на дюйм и полным охватом цветовой гаммы RGB.

Этот дисплей отличается от предыдущих моделей своей уникальной способностью к растяжению, в отличие от традиционных гибких дисплеев, которые только сгибаются или складываются. Такая технология безусловно открывает новые возможности для бизнеса.

Важной особенностью нового дисплея является его прочность. Согласно заявлениям производителя, экран может выдержать до 10000 циклов растяжения. Это стало возможным благодаря использованию специального кремниевого субстрата, который обычно применяется в производстве контактных линз. Также в дисплее используется технология micro-LED, благодаря которой удаётся сохранять стабильное изображение даже при экстремальных температурах или воздействии внешних факторов.

На презентации LG Display продемонстрировала несколько потенциальных применений нового дисплея. Среди них — изогнутый дисплей для автомобилей, который можно контролировать с помощью жестов, а также носимый дисплей, который может быть интегрирован в форму, например, пожарных. Благодаря своей гибкости и лёгкости, такие экраны могут крепиться к различным поверхностям, включая одежду и кожу.

Технология растягиваемых дисплеев от LG обещает принести инновации в множество отраслей, предлагая новые возможности для разработки устройств и улучшения пользовательского опыта.