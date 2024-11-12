Компания собирается учитывать это в будущем.

Hyundai признала, что использование сенсорных экранов вместо традиционных кнопок в автомобилях не оправдало себя. Многие водители выразили недовольство из-за сложностей, возникающих при управлении такими системами во время движения.

"Мы пытались интегрировать сенсорные кнопки в системы управления, но это вызвало негативную реакцию у пользователей", - поделился вице-президент HDNA Ха Хак Су в интервью Korea JoonAng Daily.

Он также добавил: "По результатам тестов выяснилось, что в критических ситуациях водители чувствуют раздражение, так как не могут быстро и эффективно управлять функциями автомобиля". Проблемы особенно ощущаются, когда машина движется быстро или по неровной дороге.

Водители отмечают, что теперь для внесения простых изменений требуется больше времени и усилий, чем раньше, когда достаточно было нажать кнопку.

В ответ на отзывы клиентов Hyundai решила вернуться к использованию физических кнопок в своих новых моделях, включая недавно представленный Ioniq 5. Это решение призвано улучшить удобство и безопасность управления автомобилем.