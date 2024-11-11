Снизились цены на Dongfeng 580, Dongfeng Aeolus Shine Max и Dongfeng DF6

В России стали доступнее популярные модели автомобилей Dongfeng. Цены на некоторые 7-местные кроссоверы и другие транспортные средства этой марки значительно снизились.

К примеру, цена на кроссовер Dongfeng 580 в версии Luxury уменьшилась на 230 тысяч рублей и теперь составляет 2,15 миллиона рублей. Эта модель оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил и вариатором. Среди удобств автомобиля - система кругового обзора, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и медиасистема с 9-дюймовым экраном.

Также снижены цены на седан Dongfeng Aeolus Shine Max. На эту модель предоставляется прямая скидка в размере 391 тысяч рублей. С учетом скидки автомобиль можно приобрести за 2,6 миллиона рублей. Aeolus Shine Max комплектуется 190-сильным мотором и роботизированной коробкой передач.

Не обошли вниманием и пикап Dongfeng DF6. В зависимости от комплектации, скидки на эту модель составили от 50 до 150 тысяч рублей. Так, версия Comfort теперь стоит 2,95 миллиона рублей, Premium — 3,15 миллиона, а Luxury — 3,35 миллиона рублей.



