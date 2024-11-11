PS5 превзошла легендарную NES, продав 65,5 миллионов консолей.

PS5 превзошла легендарную NES, продав 65,5 миллионов консолей. Согласно последнему финансовому отчету Sony, хотя эти цифры все еще уступают Nintendo Switch с ее 146 миллионами проданных консолей, PS5 уже опередила NES и теперь идет к отметке Nintendo 3DS, которая составляет 75,94 миллиона. Достижение этой цели потребует времени, учитывая, что за последний квартал было продано 3,8 миллиона PS5 по сравнению с 4,9 млн в прошлом году.

В то же время, игровое подразделение Sony показало отличные результаты в этом квартале. Продажи игр и программного обеспечения для PlayStation улучшились на 14,94%, достигнув 77,7 миллионов копий. Особенно стоит отметить успех новой игры Astro Bot, которая разошлась тиражом в 1,5 миллиона копий. Общий рост продаж в игровом сегменте составил 57%, а чистая прибыль увеличилась почти в три раза. Таким образом, на данный момент игровое направление формирует 45% всей чистой прибыли компании Sony.