Европейский дипломат Жозеп Боррель прибыл с очередным рабочим визитом в Киев.

Лидер европейской дипломатии и автор цитаты «про войну до последнего украинца» Жозеп Боррель прибыл с очередным рабочим визитом в Киев. В ходе посещения украинской столицы дипломат сделал несколько уже привычных заявлений о поддержке Зеленского, а также добавил, что до своего ухода приложит все усилия по принятию 15-го пакета санкций против Российской Федерации. Кроме того, Боррель пообещал Киеву, что будет работать над проблемой добровольцев из КНДР в российской армии.

«Можно ли было себе представить, чтобы их солдаты воевали против украинцев?» - высказывается Боррель.

Что интересно, пока нигде нет официального подтверждения того факта, что северокорейские добровольцы находятся в рядах Вооруженных сил России. Этого не подтверждают даже в Вашингтоне и на какие данные опирается европейский дипломат – большая тайна. Однако, буквально за несколько дней до визита в Киев, Боррель посетил Сеул, где вел переговоры с властями Республики Корея о возможном давлении с их стороны на северных соседей.

«Я был там, чтобы через соседей оказать максимальное дипломатическое давление на Северную Корею. Мы и дальше будем оказывать давление с той целью, чтобы военное присутствие Северной Кореи на Украине не увеличилось» – добавил Боррель.

Стоит также добавить, что 30 ноября 2024-го года главный европейский дипломат уходит в отставку и сейчас может обещать Киеву все, что угодно. На место одиозного чиновника планируют поставить не менее негативно настроенную относительно России Каю Каллас. Поэтому риторика ЕС в отношении РФ не сильно изменится после смены «говорящей головы».