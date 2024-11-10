И многое может зависеть от того, какой план будет одобрен Трампом.

В столице Украины обсуждаются два возможных пути завершения текущего конфликта. Об этом сообщает известное издание The Economist, опираясь на информацию от неназванных источников. Первый вариант, предложенный кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнсом, заключается в "заморозке" конфликта. Согласно этому плану, действия прекратятся на текущих позициях, при этом Украина должна сохранить нейтралитет, не получая при этом четких гарантий безопасности.

Второй сценарий, выдвинутый бывшим государственным секретарем США Майком Помпео, предусматривает усиление поддержки Украины со стороны международного сообщества. Этот план также поддерживает возможность вступления Украины в НАТО в будущем.

Оба сценария рассматриваются как потенциальные пути к мирному разрешению сложившейся ситуации, однако окончательное решение еще не принято. Важно отметить, что мирный план, который обещал реализовать за сутки новоизбранный президент США Дональд Трамп, до сих пор не был оглашен в деталях.

Таким образом, международное сообщество и Украина продолжают искать наиболее приемлемые и эффективные способы завершения конфликта, который уже долгое время влияет на стабильность в регионе.